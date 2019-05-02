قرقاش: فصائل متطرفة لا تزال تسيطر على العاصمة الليبية

قرقاش: فصائل متطرفة لا تزال تسيطر على العاصمة الليبية

المصدر: فريق التحرير

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الفصائل المتطرفة ما تزال تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل عملية البحث عن حل سياسي.‎

وقال قرقاش في تغريدة له على ”تويتر“ إن ”الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها“.

وأضاف: ”أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفي هذه الأثناء تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعرقل البحث عن حل سياسي“.

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