قرقاش: فصائل متطرفة لا تزال تسيطر على العاصمة الليبية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الفصائل المتطرفة ما تزال تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل عملية البحث عن حل سياسي.‎

وقال قرقاش في تغريدة له على ”تويتر“ إن ”الأولوية في ليبيا لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في الأزمة التي طال أمدها“.

وأضاف: ”أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفي هذه الأثناء تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة وتعرقل البحث عن حل سياسي“.

Priority in Libya to counter extremism/ terrorism & support stability in long drawn out crisis. Abudhabi agreement offered opportunity to support UN led process. Meanwhile extremist militias continue to control Capital & derail search for political solution.

