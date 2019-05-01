ليبيا.. محتجون يعترضون موكب غسان سلامة في صبراته (صور)

اعترض مواطنون من مدينة صبراته الليبية، موكب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، للاحتجاج على عدم تدخل الأمم المتحدة في حماية المدنيين في مدن غرب ليبيا من القصف الجوي الذي تشنه طائرات تابعة لحكومة الوفاق.

وأوقف المواطنون الغاضبون موكب سلامة والسيارات المرافقة التابعة للبعثة الدولية، في الطريق الساحلي أثناء عودة الموكب من تونس إلى العاصمة الليبية، مبدين احتجاجهم على ما سموه ”القصف العشوائي لطيران الوفاق الذي أوقع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين وممتلكاتهم“.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن ”سلامة لم يترجل من السيارة التي كان يستقلها وبقي في مقعده حتى تدخلت الشرطة لفض المتجمهرين وفتح الطريق أمام الموكب ليكمل طريقه تجاه طرابلس“.

يشار إلى أن طائرات عسكرية تتبع حكومة الوفاق شنّت عددًا من الغارات على مواقع مدنية في مدن غرب ليبيا، مثل غريان وصبراته، ما تسبب في قتل مدنيين وتدمير ممتلكات خاصة وعامة.

ويصف سكان تلك الغارات بـ“الانتقامية“ بسبب موقفهم المؤيد للجيش الوطني الليبي.