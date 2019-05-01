فيديو متداول لحمولة السفينة الإيرانية المضبوطة في مصراتة الليبية

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر ما قيل إنها شحنة الأسلحة التي وصلت إلى ميناء مدينة مصراتة الليبية عبر سفينة إيرانية قادمة من بولغاريا.

وتظهر اللقطات التي تم تداولها، اليوم الأربعاء، صورًا لأسلحة وذخائر، مع تعليق شخص مجهول، قيل إنه أحد العاملين في ميناء مصراتة، وهو يقول إنها عبارة عن 20 ألف صاروخ سيتم تجهيزها للمشاركة في معركة طرابلس القائمة بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وكان النائب العام الليبي، الصديق الصور أصدر ، السبت الماضي، أصدر أمرًا بحجز سفينة إيرانية وصلت ميناء مصراتة الجمعة، بعد التأكد من أنها على قائمة العقوبات الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن السفينة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و“متورطة بأعمال مشبوهة“.

ومن المرجح أن يكون قرار النائب العام الليبي شكليا لتفادي العقوبات الدولية حيث لم يعلن عن حمولة السفينة، بينما تسيطر الميليشيات فعليًا على النظام القضائي ومعظم أجهزة حكومة الوفاق.

وتظهر واقعة حجز السفينة الإيرانية حجم العلاقات الخطرة التي بنتها شبكة الميليشيات الليبية المدعومة من تركيا وقطر.