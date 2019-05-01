حادثة عاملات الزراعة تسيطر على أجواء عيد العمال بتونس (فيديو إرم)‎

خيمت حادثة مقتل عاملات الزراعة الأسبوع الماضي على أجواء الاحتفال بعيد العمال في تونس، واستغلّ الاتّحاد العام للشغل، اليوم الأربعاء هذه المناسبة لتوجيه رسائل شديدة اللهجة إلى الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين.

وأكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، خلال تجمع عمالي نظمه اتّحاد الشغل، بالعاصمة التونسية بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال، اليوم الأربعاء، أن مشاركة الاتحاد في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، لن تكون بصفة مباشرة بل على الطريقة التي توخاها الاتحاد، على امتداد تاريخه، وذلك عبر البرامج والرؤى.

كما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن الوضع في تونس صعب، معتبرا أنّ ”أزمة تونس في نخبتها“ .

وحمل الطبوبي، الحكومة التونسية، المسؤولية عما آلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد التونسية، مؤكدًا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل سندًا للطبقة العمالية في تونس، وفق تصريحه.

من جانبه، أكد حسين العباسي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لموقع “ إرم نيوز“، أن “ الفاجعة التي تعرضت لها عاملات الزراعة بمحافظة سيدي بوزيد، وسط تونس، ليست الأولى من نوعها في البلاد التونسية“.

بدورها، شددت سامية بوسلامة، عضو بالاتحاد العام التونسي للشغل، على أنّ ما وقع في محافظة سيدي بوزيد التونسية، يعدّ جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة، منوّهة إلى ما وصفته بـ“الدور المهم“ الذي يلعبه اتحاد الشغل في تحسين وضع المرأة التونسية العاملة في المجال الزراعي في ظل ما تعانيه من تهميش و إقصاء، وفق تعبيرها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت السبت الماضي عن وفاة 12 عاملة وإصابة 20 شخصًا في مجال الزراعة، وذلك في حادث مروري وقع بمنطقة ”الشارع“ التابعة لمحافظة ”سيدي بوزيد“، وسط تونس.