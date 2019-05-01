تكذيبًا لـ“الوفاق“.. ”أفريكوم“ تنفي عودة قواتها إلى مدينة مصراتة الليبية

نفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“، الأربعاء، الأنباء المتداولة حول عودة قواتها إلى الأراضي الليبية، في تكذيب لما لمح إليه ناطق باسم حكومة الوفاق في وقت سابق من أن العمل جارٍ على عودة الفريق الأمريكي إلى ليبيا وتحديدًا مدينة مصراتة (غرب البلاد).

وذكرت ”أفريكوم“ على حسابها في تويتر، ردًا على سؤال حول التقارير الإعلامية عن عودة موظفي القيادة إلى ليبيا وتحديدًا إلى طرابلس ومصراته، بالقول: ”هذا غير دقيق“، مشيرة إلى أن قواتها تمت إعادة تمركزها خارج ليبيا في 7 أبريل بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في طرابلس.

This is not accurate. As released on April 7, a contingent of U.S. forces supporting U.S. Africa Command temporarily relocated from Libya in response to security conditions on the ground. More details on why U.S. forces departed Libya are available here: https://t.co/pa80EXUxtK — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 1, 2019

وكانت مهمة قيادة أفريقيا الأمريكية في ليبيا تتضمن الدعم العسكري للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكات وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة، حسب البيان الذي أعلنته القيادة مطلع الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبية، على لسان الناطق باسمها، مهند يونس، أن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب ”مستمر ولم يتوقف“، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على تعزيز وتكثيف أوجه التعاون المختلفة، ومنها عودة فريق القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن أعلن تأييده لدور قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب، وتأمين موارد ليبيا النفطية.

وتخوض قوات حفتر منذ مطلع الشهر الماضي عملية عسكرية ضد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، وتعلن تبعيتها لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.