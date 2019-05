تكذيبًا لـ“الوفاق“.. ”أفريكوم“ تنفي عودة قواتها إلى مدينة مصراتة الليبية

نفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“، الأربعاء، الأنباء المتداولة حول عودة قواتها إلى الأراضي الليبية، في تكذيب لما لمح إليه ناطق باسم حكومة الوفاق في وقت سابق من أن العمل جارٍ على عودة الفريق الأمريكي إلى ليبيا وتحديدًا مدينة مصراتة (غرب البلاد).

وذكرت ”أفريكوم“ على حسابها في تويتر، ردًا على سؤال حول التقارير الإعلامية عن عودة موظفي القيادة إلى ليبيا وتحديدًا إلى طرابلس ومصراته، بالقول: ”هذا غير دقيق“، مشيرة إلى أن قواتها تمت إعادة تمركزها خارج ليبيا في 7 أبريل بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في طرابلس.

This is not accurate. As released on April 7, a contingent of U.S. forces supporting U.S. Africa Command temporarily relocated from Libya in response to security conditions on the ground. More details on why U.S. forces departed Libya are available here: https://t.co/pa80EXUxtK

