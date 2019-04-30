رئيس وزراء إيطاليا يدعو من تونس لإيجاد ”حلّ سريع“ لإنهاء الحرب في طرابلس الليبية

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى وقف المواجهات المُسلّحة في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح المجال أمام ما وصفه بـ“حلّ سريع“ لإنهاء الحرب الليبية، معتبرًا أّنّها السبيل الوحيد لتجنّب التصعيد وضمان وحدة واستقرار ليبيا وأمن شعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع كونتي، مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج الرئاسي، حيث تركّز حوّل المستجدّات الأخيرة، في طرابلس، بعد حوالي 3 أسابيع من العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي ضدّ الميليشيات المسلّحة.

وقال كونتي، في تصريحات صحفية، إن ”إيطاليا تنظر بعناية شديدة إلى تونس كشريك متميز، وقد تناولنا وتقاسمنا التقييمات حول أكثر المواقف الحرجة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، ما يخص الملف الليبي، وندعو إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن“.

وأكّد كونتي أنّه يتّفق مع الرئيس التونسي في الرأي على أنه ”لا يوجد خيار عسكري، بل إن هناك حلًا سياسيًا للأزمة“.

وأوضح كونتي أن الفرصة الوحيدة المتاحة تكمن في التوصل إلى حل سياسي يوفر الاستقرار المستدام لليبيا.

من جانبه، أكّد الرئيس التونسي، على ”أهمية توثيق التعاون بين تونس وإيطاليا، لمجابهة التحديات التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة المتوسطية وتعيق الجهود التنموية فيها“.

وقال السبسي إن ”بلادنا تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة في ليبيا بالنظر لانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار تونس والمنطقة، وتدعم كل المساعي المبذولة لوقف القتال ومواصلة الحوار السياسي بين كافة الفرقاء في أقرب وقت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة برعاية الأمم المتحدة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها وأمن شعبها الشقيق“.