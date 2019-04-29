موريتانيا.. مسيرات للأرقاء السابقين تطالب بتقليص الفوارق الاجتماعية

نظم ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين (الأرقاء السابقون)، الاثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مسيرة تطالب بتكريس الوحدة الوطنية، وتقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات الشعب الموريتاني عبر التعليم والتوزيع العادل للثورة.

ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تطالب برفع الظلم عن شريحة الأرقاء السابقين، وتمكينها من حقوقها، والعمل على بناء وطن واحد يجمع كل موريتانيا، وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية.

وشارك في المسيرة مئات المواطنين الموريتانيين من مختلف الأجناس والأعراق، وعدد من قادة الأحزاب السياسية الموريتانية، من المعارضة والموالاة، وبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من بينهم الوزير الأول السابق، سيدي محمد ولد بوبكر، وممثلين لمرشح النظام وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وتم تأسيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية عام 2013، بمبادرة من شخصيات سياسية وثقافية وحقوقية من شريحة الحراطين أو العبيد السابقين، بهدف الدفاع عن حقوق الأرقاء السابقين، غير أنه شهد بعد وفاة أول رئيس له السفير السابق، محمد فال ولد همدى، انقسامات أدت إلى تشكل تيارين داخل الميثاق، أحدهما يرأسه النائب البرلماني، العيد ولد محمدن، ويحظى بدعم معظم النقابات وتيارات الحراطين، فيما يرأس التيار الثاني محمد فال ولد هنضية، ويحظى بدعم حركة إيرا الحقوقية التي يرأسها النائب البرلماني والمرشح للرئاسة، بيرام ولد الداه ولد عبيدي، وبعض قيادات شريحة الحراطين.