توقيف معلّم تونسي اعتدى جنسيًا على 14 طفلًا‎

قرّر القضاء التونسي، مساء الاثنين، توقيف معلم بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة جندوبة، شمال غرب البلاد، بتهمة الاعتداء جنسيًا على 14 طفلًا.

وقال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة في تونس، لسعد الرابعي، إن توقيف المعلّم، جاء بناءً على اتّهامات بممارسة اعتداءات لفظية ومادية وأخرى جنسية في حقّ عدد من الأطفال، مع الإمعان في المضايقة.

وأشار الرابعي، إلى أنّ المعلّم المتّهم، مثل لدى فرقة الشرطة العدلية وتمّ الاستماع إلى أقواله، إلى جانب الاستماع إلى الأطفال الـ 14 الذين كانوا برفقة أوليائهم، مؤكّدا أنّ المتّهم له سوابق إدارية وقضائية.

وتواترت حوادث الاعتداء على الأطفال في تونس بشكل لافت، حيثُ نشرت المندوبيّة العامة لحماية الطفولة تقريرًا أكدت فيه تلقيها 16 ألفًا و158 إشعارًا في الآونة الأخيرة، تتعلّق باعتداءات مختلفة على القصّر، والاستغلال الجنسي والمادي لهم، أي بمعدّل نحو 45 إشعارًا يوميًا.

وينصّ قانون تونسي صادر عام 1995، على أن كلّ اعتداء بفعل الفاحشة على طفل لم يبلغ من العمر 18 عامًا يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام والمحاولة موجبة للعقاب، كما نصّ على مضاعفة العقاب إذا كان الفاعلون للجرائم من أصول المجني عليه.