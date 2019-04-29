صهر القيادي الليبي ”شريخان“ في مقطع صوتي يتهم ”كتيبة النواصي“ بخيانته

شهدت صفوف الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق انهيارًا تامًا بعد تقدم قوات الجيش الليبي الأخير في أكثر من موقع بجبهات القتال.

وحسب ما تسرب من تسجيلات صوتية لمحادثات بين قيادات في هذه المليشيات وبين ذوي هؤلاء القيادات، اتضح مدى الانهيار الذي أصاب هذه المليشيات.

ووفقًا لتسجيل صوتي لمكالمة بين صهر القيادي محمود بعيو المعروف ”شريخان“ وبين أحد المسؤولين في الميليشيات، تناول المتحدثان حيثيات مقتل ”شريخان“، حيث يؤكد القيادي بأن هناك خيانة من قبل كتيبة النواصي ذات الفكر القريب من القاعدة ولم يوضح كيفية ذلك.

#طرابلسالمكالمة المسجلة لأحد أقارب المدعو #شرخان يتهم مليشيات #النواصي بخيانة قريبه و بتصفيته بعد أستدراجه تم النشر بواسطة ‏‎Nader Alhonei‎‏ في الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠١٩

ويشير القيادي في شرحه كيفية مقتل شريخان، إلى أن سيارة مصفحة من نوع ”تايقر“ استطاعت أن تصدم سيارة شريخان وتقبض عليه.

يذكر أن مصدرًا عسكريًا أكد مقتل القيادي محمود بعيو المشهور بلقب ”شريخان“ في إحدى ميليشيات مصراتة التي تقاتل ضد الجيش الليبي في طرابلس، والذي كان يقود ميليشيا ”أماطين“ التي تكونت في مدينة مصراتة بعد أحداث ثورة فبراير 2011.