سياسي ليبي يكشف لـ“إرم نيوز“ خلفيات معركة طرابلس (فيديو إرم)

اعتبر السياسي الليبي ياسين عبدالقادر الزوي أن معركة الجيش الليبي ضد الميليشيات في طرابلس لم تكن مفاجئة للجميع، خاصة لمن كان يتابع المشهد بدقة.

وألمح الزوي في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إلى أن إخلال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج باتفاق في اللقاءات بينه وبين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ربما أفضى إلى تعجيل اتخاذ القرار.

وعن تأخر حسم الجيش الليبي للمعركة رغم مرور ثلاثة أسابيع، قال الزوي إن الجيش يستخدم أسلوب جرّ الميليشيات إلى خارج المدينة، حفاظًا على أرواح المدنيين، كما يمكنه ذلك من تسهيل استخدام الطيران العامودي.

وأشار إلى أن الجيش رغم قدومه من مسافة طويلة إلى العاصمة طرابلس، حافظ على المساحات الجغرافية التي سيطر عليها من قبضة الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق.

وقال السياسي الليبي: إن المجتمع الدولي أصبح يتفهم حاليًا عمليات الجيش، واستيعاب أن هدفها هو تطهير طرابلس من الميليشيات والإرهاب المسلح، مشيرًا إلى بيانات للاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية.

وأضاف أن الجيش الليبي بعد 5 سنوات من التقدم في المدن الليبية أثبت أنه مؤسسة منضبطة وقادرة على التحمل والعطاء، ولذلك نجحت في استحقاقات أمنية عديدة.

وردًّا على سؤال حول احتمال بقاء باب التسوية السياسية مفتوحًا، قال الزوي إن الحل السياسي مطلب الجميع، إلا أن السراج رغم امتلاكه نوايا طيبة إلا أنه ”عاجز“ عن الالتزام.

وحول الدور التركي القطري في ليبيا، أكد السياسي الليبي على رعاية السلطات القطرية للجماعة الليبية المقاتلة، فيما ترعى أنقرة ميليشيات مسلحة بعضها في مصراتة، وتثور الشكوك حول قدوم رحلات يومية من إسطنبول.