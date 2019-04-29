القضاء التونسي يمنع مغني ”راب“ من السفر بتهمة الاحتيال و غسيل الأموال‎

قرر القطب القضائي المالي في تونس اليوم الإثنين منع مغني ”الراب“ المشهور والمعروف باسم ”Swagg Man“من السفر، وفق ما أكده المتحدث باسم النيابة العمومية التونسية، سفيان السليطي.

وأوضح السليطي في تصريح صحفي، أن القطب القضائي المالي كان قد تعهّد منذ 5 أشهر بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال ضد مغني الراب، و ذلك بناءً على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل بالبنك المركزي التونسي.

كما تقرّر- وفق السليطي- تجميد مبالغ مالية بحساب ”سواغ مان“ بقيمة حوالي 6 ملايين دولار، قبل أن يتم اليوم الإثنين إصدار حكم بمنعه من السفر، وتجميد مبالغ مالية على ملكه بانتظار استكمال التحرّي معه.

وكان مغني الراب التونسي ”Swagg Man“ قد ظهر مساء السبت على تلفزيون ”الحوار التونسي“، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن ظهر مرتديًا مصوغًا ناهزت قيمته مليارين؛ (حوالي 700 ألف دولار).