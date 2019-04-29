بيرام ولد عبيدي يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا

قدم البرلماني والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد عبيدي، الإثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا في حزيران/ يونيو المقبل.

وأودع ولد عبيدي ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، بشكل رسمي، وحصل على الوصل رقم 3 ، ليكون بذلك ثالث مرشح يقدم ملفه للمجلس بعد وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر.

ويحظى ولد عبيدي بدعم حزب ”الصواب“ ذي الميول البعثية الممثل في البرلمان، بالإضافة إلى حركة ”إيرا“ الحقوقية التي يتزعمها.

وينشط ولد عبيدي في مجال محاربة العبودية، وسبق له أن دخل السجن عدة مرات بسبب مواقفه من القضية، وحصل على عدة جوائز عالمية في مجال حقوق الإنسان، وتمكن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من دخول البرلمان بعد التحالف مع حزب ”الصواب“ المعارض.

وكان ولد عبيدي، من بين خيارات المعارضة خلال بحثها عن مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لقي اعتراضًا من قبل بعض الأحزاب داخل الحلف الانتخابي الذي فشل في التوصل لاختيار مرشح موحد، قبل أن يترك الخيار للأحزاب لتحديد مواقفها بشكل منفرد من الانتخابات.

وحددت الرئاسة الموريتانية في مرسوم لها قبل أيام، يوم 22 حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، فيما تنتهي فترة قبول ملفات الترشح في 8 أيار/مايو المقبل، ويتم نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين في اليوم التالي، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.