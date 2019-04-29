وزير المالية الجزائري يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد

ذكرت قناة ”النهار“ الجزائرية أن وزير المالية، محمد لوكال، مثل يوم الاثنين، أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.

ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعيّن وزيرًا للمالية قبل شهرين.

وقبل نحو أسبوع، تسلم كل من رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، استدعاءات للمثول أمام القضاء، على خلفية قضايا فساد.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، حينها، إن الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) سلم استدعاء لـ“أويحيى ولوكال“، للمثول أمام محكمة بالعاصمة، على خلفية قضايا فساد.