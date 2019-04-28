الجيش الليبي يقصف أهدافاً تابعة للمليشيات في طرابلس

شنت طائرات تابعة للجيش الوطني الليبي بوقت متأخر من ليل الأحد، غارات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري تحدث إلى “ إرم نيوز“ أن القصف استهدف بشكل مباشر مواقع وتمركزات المليشيات في العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن صواريخ سلاح الجو دمرت مخازن ذخيرة ومواقع مدفعية وراجمات صواريخ جراد في مناطق عدة من طرابلس من ضمنها أهداف في منطقة خلة الفرجان الواقعة جنوبي العاصمة، ومعسكر التكبالي الواقع في منطقة صلاح الدين.

وبين أن القصف استهدف مراكز التحكم والسيطرة التابعة للمليشيات، وأن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في صفوفها.