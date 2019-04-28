المسماري: الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك التي تكفل سلامة المدنيين

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن عمليات الجيش الليبي ”تتبع معايير محددة في القيادة والسيطرة وإدارة النيران، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والالتزام بقواعد فض الاشتباك“، خصوصًا أن القتال من قبل قوات الجيش مستمر على مدار اليوم.

وحول سير المعارك لهذا اليوم، أكد المسماري، قيام طائرات تابعة لحكومة الوفاق بعدة غارات استهدفت مواقع في ترهونة وسوق الخميس ومنطقة السبيعة، مضيفًا أن ”هذه الغارات خلفت قتيلين في سوق الخميس و4 جرحى في ترهونة“.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، إلى أن ”هذه الغارات وعمليات القصف استهدفت مناطق مدنية“، مؤكدًا أنها ”لم ولن تصل لقوات الجيش الليبي“، رغم أن الهدف منها زعزعة الحاضنة الشعبية للجيش في غرب البلاد، وفق ما تتصور قيادة الميليشيات، يقول المتحدث.

وأوضح المسماري، أن ”سلاح الجو الليبي قام بسبع غارات جوية متتالية على معسكر اليرموك ومعسكرات طريق الفلاح (الرفاق)، وكذلك طريق الشط أمام الميناء، حيث يوجد معسكر لكتيبة النواصي التابعة لتنظيم القاعدة، كما تم تدمير عدة أهداف بواسطة سلاح الجو في مناطق تاجورء وعين زارة“.

وأكد استهداف غرفة عمليات لإحدى كتائب ”البنيان المرصوص“ التي وصفها بالمتشددة والموجودة في شرق غوط الرمان، مضيفا بأن ”سلاح الجو استهدف أيضًا غرفة عمليات لتنظيم القاعدة شرق منطقة تاجوراء وتم تدميرها صباح اليوم“.

وقدم المسماري، عدة وثائق ومقاطع تثبت تورط تركيا في دعم الإرهاب ونقل عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا، منها فيديو لأحد النواب الأتراك يكشف من خلاله تورط جهات في الحكومة التركية في نقل الإرهابيين ودعمهم في ليبيا.