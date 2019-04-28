البابا فرنسيس يدعو إلى إجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا‎

المصدر: ا ف ب

طالب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بإجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا عبر ممرات إنسانية، خاصة الأطفال والنساء منهم.

وقال للمصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ”أدعوكم للانضمام إلى صلاتي من أجل اللاجئين الموجودين في مراكز الاحتجاز بليبيا، والذين بات وضعهم الخطير أصلًا أكثر خطورة بسبب النزاع الجاري“.

وأضاف البابا الأرجنتيني ”أوجه دعوة من أجل إجلاء النساء والأطفال والمرضى خاصة، بأسرع ما يمكن عبر ممرات إنسانية“.

وينتظر وصول مجموعة من حوالي 140 مهاجرًا من ليبيا الإثنين إلى روما.

وتحذر منظمات إنسانية ومؤسسات دولية بشأن وضع آلاف المهاجرين في ليبيا، المحاصرين بسبب المعارك الدائرة منذ ثلاثة أسابيع بين قوات الجيش الوطني الليبي، والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

ويقدّر عدد المهاجرين وبينهم العديد من المهاجرين غير القانونيين، بمئات الآلاف، وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 5933 منهم موجودون في ”مراكز احتجاز“ رسمية، فيما تحتجز آخرين مجموعات مسلحة في مراكز خارجة عن سيطرة السلطات.