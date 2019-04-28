ناشط حقوقي: الإفراج عن متشدّدين ”خطيرين“ من سجون ليبيا يشكل خطرًا على تونس (فيديو)

حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، من أنّ الأوضاع في ليبيا قد تكون لها تداعيات مباشرة على تونس وعلى كل دول الجوار، منوّهًا إلى أنّ ”الخطر الحقيقي يكمن في إطلاق سراح المتشدّدين التونسيين القابعين في السجون الليبية“.

وتطرّق عبد الكبير، في حوار مع ”إرم نيوز“، إلى نزوح الليبيين لتونس بسبب المعارك المحتدمة في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدًا أن ”ما يعيشه الليبيون من ضائقة مالية، يحول دون لجوئهم إلى تونس، ما سيحصر تحرّكاتهم داخل بلادهم“.

و في ردّه على سؤال بشأن تداعيات الهجرة السرية على الوضع الليبي ودول الجوار، أفاد عبد الكبير، بأنّ ”أكثر من 200 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة يوجدون حاليًا في ليبيا ويشكلون خطرًا حقيقيًا على دول الجوار والدول الأوروبية“.