مصر تغلق حدودها مع ليبيا لأجل غير مسمى‎

أغلقت السلطات المصرية حدودها البريّة مع ليبيا لأجل غير مسمى، بالتزامن مع التوترات العسكرية في البلد المجاور، فيما تزداد التحديات الأمنية التي تواجهها القاهرة بفعل الأزمة الليبية.

وقال مصدر أمني في مديرية أمنّ مطروح، القريبة من الحدود الليبية، لـ“إرم نيوز“، إنّ الجانب المصري أغلق منفذ السلوم مع ليبيا، لأجل غير مسمى، وذلك لدواعٍ أمنية.

وأشار المصدر، إلى أنّ الجانب المصري أبلغ الجانب الليبي بعدم السماح بمرور الشاحنات إلى داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى منع الأفراد ممن تقل أعمارهم عن 50 عامًا، لأسباب أمنية، رفض الإفصاح عنها.

من جانبه أكد المستشار الإعلامي بالمندوبية الليبية في القاهرة عبد الحكيم معتوق، أنّ السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق معبر السلوم البري، لدواعٍ أمنية، تحسبًا على ما يبدو من فرار عناصر إرهابية يتم مطاردتها.

وأوضح معتوق في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن إغلاق الحدود أمر طبيعي نتيجة الاضطرابات الجارية في الداخل الليبي، بعد تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، مشيرًا إلى أن الإغلاق سيستمر لأجل غير معروف.

وكانت السلطات الليبية شرعت في بناء سور فاصل مع مصر بهدف منع تسلّل العناصر الإرهابية بين البلدين، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وقررت مصر في السابق منع دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية، إلا بعد الحصول على تأشيرات دخول، وألزمت المواطنين الليبيين بالدخول في يوم محدد يكون مدرجًا في تصاريح الدخول.