قصف جوي يستهدف مخازن ذخيرة للمليشيات جنوب طرابلس

قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي أهدافاً في حنوب العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكد مصدر عسكري لـ “ إرم نيوز“ أن القصف استهدف مخازن ذخيرة وعتادا في منطقة أبو سليم التي تسيطر عليها مليشيا “ قوة التدخل المشتركة- ابو سليم“ بقيادة غنيوة الككلي، مع تواجد لما يسمى لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي.

وأضاف المصدر إن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، مشيراً إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت في القصف استهدف معسكر القعقاع والمليشيات المتواجدة داخله.

كما استهدف القصف منطقة الفلاح التي تتواجد بها عدة مليشيات.

من جانبه قال مصدر عسكري بحكومة الوفاق، في تصريحات لوسائل إعلام مؤيدة للحكومة إن طائرة بدون طيار قامت بقصف عدة مناطق بالعاصمة طرابلس صباح الأحد، دون إيراد تفاصيل.