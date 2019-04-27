الجيش الليبي يمهل مليشيات الوفاق 48 ساعة لمغادرة سرت‎

وجهت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش الوطني الليبي تحذيراً شديد اللهجة إلى مليشيات حكومة الوفاق المتواجدة داخل مدينة سرت.

وأمهلت الغرفة التي يقودها اللواء سالم ذرياق الفرجاني، مليشيات ما يسمى “ قوات البنيان المرصوص وقوات حماية سرت“ 48 ساعة لتسليم أسلحتها للجيش ومغادرة المدينة.

وأكد المتحدث باسم غرفة الخليج العسكرية التابعة للجيش الليبي حسن بن طاهر لـ “ إرم نيوز“ صدور التحذير، مشيراً إلى أن كل من يخالف الأوامر من المليشيات ولا يمتثل لها يتحمل مسؤولية ما سيحدث.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن أرتالا مسلحة شوهدت تخرج من مدينة مصراته باتجاه مدينة سرت، التي تعد البوابة الشرقية لمدينة مصراته، تحسباً من هجوم وشيك للجيش الوطني الليبي.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، قيام المليشيات بوضع سواتر ترابية جنوب مدينة مصراته، استعداداً لمواجهة محتملة مع الجيش الوطني.

وكان الجيش الليبي شكل في وقت سابق من الشهر الجاري غرفة تحرير مدينة مصراته بقيادة اللواء أحمد سالم.

وسادت حالة من التوتر المنطقة السبت، وسط معلومات عن تقدم لوحدات من الليبي باتجاه منطقة بوهادي، وتحليق للطائرات الحربية.