مليشيا تعتقل موظفين كبارًا في المركزي الليبي بطرابلس

داهم مسلحون يتبعون إحدى المليشيات اليوم السبت، مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس، واختطفوا عددًا من الموظفين من بينهم مدراء إدارات.

وتحدث رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي فرع البيضاء رمزي أغا، عبر صفحته بفيسبوك عمّا قال إنها ”عمليات قبض وإخفاء قسري طالت بعض موظفي المصرف المركزي في طرابلس“.

وقالت مصادر ليبية لـ“إرم نيوز“، إنّ ”المداهمة والاعتقالات جاءت بسبب خلاف حول أولوية صرف أموال للمليشيات المسلحة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موظفون في المصرف المركزي بطرابلس إلى عمليات اعتقال، على خلفية عدم استجابتهم لأوامر المليشيات التي تسيطر على العاصمة.

وتحدثت بعض المصادر أن ”حالة من الشك تنتاب مليشيات في طرابلس تجاه الموظفين المدنيين، إذ تتخوف من عملهم لصالح الجيش الوطني الليبي، خاصة مع استمرار معركة تحرير العاصمة“.