حكومة ”الوفاق“ الليبية تعترف برسو سفينة إيرانية مدرجة على لائحة العقوبات بميناء مصراتة

اعترفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، برسو سفينة إيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية بميناء مصراتة.

وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن سفينة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و“متورطة بأعمال مشبوهة“، رست بميناء مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان، إنّها ”وبناء على تعليمات المدعى العام كلفت الأجهزة الأمنية بميناء مصراتة بجمع معلومات عن السفينة والتأكد من إجراءاتها“، كاشفة أنّ ”التحريات أثبتت تبعية السفينة لإيران وبأنها مدرجة على قائمة العقوبات الدولية“.

ووفقًا للبيان: فإن السفينة ”تم التحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة البضائع الموجودة بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة“.