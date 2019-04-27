المسماري: عمليات الجيش الوطني في محيط طرابلس تسير وفق الخطط

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، إن عمليات الجيش الوطني في غرب البلاد، خصوصًا في محيط العاصمة طرابلس تسير وفق ما هو مخطط لها.

ونقل المسماري، تأكيدات من آمر غرفة العمليات العسكرية في غرب ليبيا اللواء عبدالسلام الحاسي، بأن كل تفاصيل المعركة تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقًا، وأن هناك تقدمًا على جميع خطوط المواجهة مع من وصفهم بـ“العدو“.

وبين المسماري أن القوات البرية، تتقدم على كل خطوط المواجهة الأمامية، وكذلك تقوم القوات الجوية بضرب الأهداف فنيًا وراء خطوط المواجهة.

وأكد المتحدث باسم الجيش، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عدة وحدات عسكرية لم تدخل ميدان المواجهات بعد، وأن ”هناك خط مواجهة جديد سننتقل له قريبًا تنفيذًا لخطط ومراحل جديدة من المواجهة“.

وعن أسلوب المليشيات في المواجهة، بين المسماري أنها تتبع سياسة الأرض المحروقة المتمثلة في كثافة النيران.

وأكد المسماري أن لدى الجيش الليبي الأساليب والردود المناسبة التي تتوافق مع مثل هذه المواقف.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن المسماري أن طائرات الوفاق قامت بشن 6 غارات متفرقة، أغلبها كانت تستهدف مواقع ذات كثافة سكانية مشيرًا إلى أن إحدى هذه الغارات أصابت عائلة في منطقة الطويشة .

وأشار إلى أن طائرات الوفاق، حاولت استهداف قاعدة الوطية، وألقت عدة قنابل بواسطة ”البارشوت“ ووقعت هذه القنابل جميعها بعيدة عن القاعدة نتيجة خوف الطيارين من إسقاط طائرات من قبل وحدات الدفاع الجوي بالقاعدة.

وأكد المسماري، انسحاب المليشيات التي تتواجد بالمحور الأوسط ”العزيزية – بير الغنم “ بعد مواجهات مع قوات الجيش تكبدت فيها المليشيات خسائر كبيرة مما اضطرها للهروب ناحية الطريق المؤدي لمدينة الزاوية.