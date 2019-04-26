تأييد أمريكي جديد لحفتر

جددت واشنطن، الجمعة، دعمها لجهود قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الساعية للقضاء على المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون شمال إفريقيا، تريش كانديس، إن ”الهدف الأساسي الذي ينبغي تحقيقه في ليبيا يتمثل في القضاء على جميع المجموعات الإرهابية“.

يأتي تصريح المتحدثة بعد أسبوع من الكشف عن اتصال هاتفي أجراه ترامب مع حفتر؛ حيث بحث معه ”الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا“.

وأضافت كانديس، في تصريحات لقناة ”الحرة“ الأمريكية، أن ”القوات المسلحة الأمريكية ستدعم أي جهة تسهم في تحقيق ذلك وإيجاد حل دبلوماسي طويل الأمد“، مشيرة إلى أن ذلك ما ترعاه حاليًا وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي السياق ذاته، صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية لقناة ”الحرة“ بأن واشنطن ”لم تعد تمانع دعم أي جهة تساهم في القضاء على الإرهاب داخل ليبيا“.

ونقلت القناة عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العنصر الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة ”هو دعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية الموارد النفطية بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها“.