الجيش الليبي يكشف هوية قائد طائرة أُسقطت غرب البلاد (صور)

كشف الجيش الليبي، يوم الخميس، هوية قائد الطائرة التي أسقطت قبل 3 أيام غرب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، أحمد المسماري: ”بعد فحص حطام الطائرة وبعض المتعلقات التي وجدت في محيط سقوطها، تأكد أن الطيار الذي كان يقودها هو طيار مرتزق“.

وأوضح أن ”متعلقات الطيار التي وجدت ضمن محيط سقوط طائرة الميراج f1، تضمنت طعامًا وشارة كتب عليها اسم الطيار بوريس رايس“.

وأضاف أن ”هذا الطيار تم رصد وجوده في قاعدة مصراته منذ مدة طويلة، وهو من دولة الأكوادور“.

ونشر الجيش الليبي عبر مواقع التواصل، صورة قديمة للطيار.

وأعلن المسماري، الثلاثاء الماضي، أن ”المضادات الأرضية بقاعدة الوطية الجوية، استطاعت إسقاط إحدى الطائرات المعادية إثر محاولتها الإغارة على القاعدة“.

وأضاف أن قوات الجيش ”تقوم بعميلات استخباراتية للبحث عن الطيار في بعض المناطق القريبة من مكان سقوط الطائرة“.