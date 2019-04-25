”إيني“ و“سوناطراك“ توقعان مذكرة تفاهم لتجديد عقد مد إيطاليا بغاز الجزائر

أعلنت شركة ”إيني“ الإيطالية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الجزائرية ”سوناطراك”، لتجديد عقد مد إيطاليا بالغاز، بعد انتهاء العقد الحالي آخر 2019.

وحسب بيان صادر عن ”إيني“، فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى ”التأكيد على الاستعداد لتجديد عقد إمداد الغاز وترتيبات نقله عبر خط الأنابيب الذي يعبر البحر المتوسط من الجزائر إلى إيطاليا خلال السنوات القادمة“.

واعتبر البيان أن مذكرة التفاهم ”تمثل خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقة طويلة الأجل بين الشركتين، ووضع الأساس لإطار تعاقدي جديد مع مراعاة التغيرات في ظروف السوق“.

في السياق، ذاته، قال بيان لشركة سوناطراك الحكومية، إن مديرها العام، رشيد حشيشي، وقع مع ممثل ”ايني“، كلوديو ديسكالي، مذكرة تفاهم، تؤكد استعدادهما لتجديد عقد إمداد الغاز قريبًا، للسنوات القادمة.

وإيطاليا أحد أهم وجهات الغاز الطبيعي الجزائري بفضل أنبوب الغاز العابر للحوض المتوسط، الذي يعد ثمرة شراكة موقعة بين الشركتين في العام 1977.

وفي 2018، اتفقت الشركتان على بدء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد إمداد إيطاليا بالغاز الجزائري إلى أبعد من الأجل التعاقدي والمقرر في 2019، في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.

ومنذ 2017 تعززت علاقات ”سوناطراك“ و“إيني“ بالتوقيع على العديد من المشاريع في الجزائر في مجالات البحث والاستغلال والاستكشاف في عرض البحر والطاقات المتجددة والبتروكيمياء.

وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر 3 أنابيب عابرة للمتوسط، وفق عقود طويلة إضافة لعقود مماثلة للغاز الطبيعي المسال مع دول عديدة.

وأنتجت الجزائر في عام 2017 ما يفوق 135 مليار متر مكعب من الغاز، وصدرت 55 مليار متر مكعب، وفق أرقام رسمية لـ ”سوناطراك“.

وترتبط الجزائر بعقود تصدير غاز طويلة المدى، تمتد من 10 إلى 20 عامًا، وتنتهي أغلبها في 2019 و2020 مع شركاء في أوروبا وآسيا خصوصًا.