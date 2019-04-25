الجزائر تمنع رجل الأعمال مراد العلمي من السفر

كشف تلفزيون ”النهار“ الجزائري، اليوم الخميس، أن قوات الأمن منعت مالك مجمع ”سوفاك“ الاقتصادي، مراد العلمي، من مغادرة البلاد وحجزت جواز سفره، حين كان في طريقه إلى مطار ”نيس“ الفرنسي.

ويشتبه في تورط ”العلمي“ بقضايا فساد مضرة باقتصاد البلاد، وربط علاقات مشبوهة مع عائلة عبدالعزيز بوتفليقة، ورجال أعمال تلاحقهم تهم التلاعب بصفقات ومشاريع عمومية.

ويعتبر مجمع ”سوفاك“ الممثل الحصري لعلامات أشهر السيارات مثل: ”فولسفاغن“ و“سيات“ و“أودي“ و“سكودا“ و“بورش“، وبذلك يلتحق رجل الأعمال مراد العلمي بقائمة المعنيين بتحقيقات الأمن والقضاء في ملفات الفساد.