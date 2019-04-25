البرلمان الجزائري يبدأ إجراءت رفع الحصانة عن ولد العباس وبركات

بدأ مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق، جمال ولد عباس، ووزير الزراعة السابق السعيد بركات العضو الحالي بالبرلمان.

وأحال المجلس موضوع رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية لتنفيذه، وقالت مصادر جزائرية إن جمال ولد عباس والسعيد بركات، معنيان بالتحقيق في ملفات فساد أثناء شغل كل منهما منصب وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في بداية حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وشغل بركات لسنوات أيضًا منصب وزير الزراعة قبل دخوله مجلس الأمة بتعيين من الرئيس بوتفليقة، ومثله جمال ولد عباس الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمة؛ الغرفة العليا للبرلمان.