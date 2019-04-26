كاميرا سرية تخترق أشهر أماكن الدعارة المرخصة في تونس (فيديو)‎

قليل من زوار تونس يجهل وجود ظاهرة ما يسمّى بـ“البغاء العلني“، تحت أعين الحكومة، بل وتمتعها بالترخيص القانوني، كمهنة معترف بها رسميًا، وتملك ممارساتها بطاقات تعرف بهنّ.

ويعتبر نهج زرقون، الواقع بما تسمّى بـ“المدينة العربي“، في العاصمة التونسية، أحد أهم الأماكن التي يمارس فيها ”البغاء العلني“ في تونس، ففي هذا الشارع يقع ماخور يحمل للمفارقة، اسم ولي صالح، و قد ظلّ هذا الماخور منذ ثمانينيات القرن الماضي، مكانًا خاضعًا لمراقبة و إشراف وزارة الصحة التونسية.

وتمكن موقع ”إرم نيوز“ بتونس، من تصوير لقطات بكاميرا خفية في بعض ”بيوت المتعة“، كما استطلع آراء الشارع حول هذه المسألة، التي انقسم حولها بين رافض للموضوع بشدة، ومن يعتبره حرية شخصية.