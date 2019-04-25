العثور على مصريين بالصحراء الليبية بعد تعرضهم لإطلاق نار

أعلنت مديرية أمن سرت الليبية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن عثرت على جثث جنوب المدينة بحوالي 70 كم، إثر بلاغ ورد لأحد مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن سرت.

وأكدت مديرية أمن سرت عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، أن مواطنًا تقدم ببلاغ لمركز شرطة أبوهادي، مضيفة أنه عثر على عدة جثث بالصحراء.

وذكرت، أن دورية تابعة لوحدة المفرزة، وكذلك عناصر من مركز أبوهادي هرعت إلى المكان المبلغ عنه؛ للكشف عن الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت المديرية بأن العناصر الأمنية بعد الوصول إلى مكان الجثث، بدأت تمشيط المنطقة المحيطة، فعثرت على عدد 12 شخصًا على قيد الحياة وجميعهم من الجنسية المصرية، وبعد جلب الأشخاص إلى مركز شرطة أبوهادي ومباشرة التحقيقات أفاد الأشخاص بأنهم مهاجرون غير شرعيين وتعرضوا للرماية من سيارة مجهولة في هذه المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين منهم وفقد شخصين آخرين.

ورجحت أن الفعل يقع في إطار الصراع بين عصابات تهريب البشر التي تقع عادة إثر خلافات على الأموال فيما بينهم، ووفق ما نقلته صفحة المديرية، فإن الأشخاص الأحياء أحيلوا للنيابة العامة للتصرف وفق القانون.