الصادق الغرياني يفتي بعدم جواز الحج والعمرة مرتين ودفع الزكاة للمتشددين

قال المفتي المعزول والمقرب من جماعة الإخوان والتيارات المتشددة في ليبيا، الصادق الغرياني، إن من حج مرة أو اعتمر، يجب ألا يؤديهما مرة ثانية لأن هذا يعتبر دعمًا للاقتصاد السعودي.

وقال الغرياني المقيم في تركيا، عبر برنامج ”الإسلام والحياة“ الذي تبثه قناة ”التناصح“ المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد في ليبيا: ”من حج واعتمر مرة فحجه وعمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما“.

وأضاف: ”أوجه هذه الفتوى للشعب الليبي وجميع المسلمين، وأتحمل مسؤوليتها أمام الله“.

في المقابل، أفتى الغرياني بوجوب إخراج الزكاة للمتشددين في طرابلس، واصفًا إياهم بـ“المجاهدين“، وشدد على ضرورة ”دعمهم وتوفير احتياجاتهم لأنهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الناس“، على حد زعمه.

كما دعا الغرياني إلى ”دفع كل ما أمكن من مال فوق الزكاة“ لهؤلاء المتشددين، الذين قال إنهم ”يواجهون الرصاص والمدافع والطقس السيء للدفاع عن الأعراض والأرواح“.