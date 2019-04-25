الجزائر تسمح بنقل جثمان الزعيم المعارض عباسي مدني من قطر

أمرت الحكومة الجزائرية، وزارة الشؤون الخارجية، بمباشرة إجراءات نقل جثمان الزعيم الإسلامي الراحل عباسي مدني، من الدوحة التي اختارها منفاه منذ عام 2004.

وتوفي يوم الأربعاء، الزعيم الإسلامي المعارض عباسي مدني، عن عمر ناهز 88 عامًا، بأحد مستشفيات العاصمة القطرية.

وأسس عباسي مدني الجبهة الإسلامية للإنفاذ المحظورة، التي فازت في الانتخابات التشريعية الأولى بتاريخ البلاد منذ عهد التعددية الحزبية العام 1991، لكن السلطات الجزائرية ألغتها ما أدى إلى عصيان مدني تطور إلى حرب بين عناصر ما سمي ”الجيش الإسلامي للإنقاذ“ وقوات الجيش والأمن الجزائري.

وأدت تلك التطورات إلى اعتقال عباسي مدني، ونائبه علي بلحاج، وعدد من القيادات التي اعترضت على تعطيل المسار الانتخابي، وتدخل الجيش لتشكيل المجلس الانتقالي وحل الجبهة الإسلامية للإنفاذ.