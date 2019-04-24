إقالة مدير إقامة الدولة.. العلبة السوداء لنظام بوتفليقة في الجزائر‎

أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، مدير إقامة الدولة ”نادي الصنوبر“ وهو مسؤول حكومي نافذ برتبة وزير مستشار في القصر الرئاسي، يدعى حميد ملزي.

وجاءت الإقالة مفاجئة لأن الرجل الموصوف بالعلبة السوداء لنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، من ”أقوى“ المسؤولين وأطولهم مكوثًا بالسلطة، وقد حافظ على منصبه رغم عواصف الإقالات والفضائح التي طالت كبار المسؤولين.

وظل حميد ميلزي ”يحمي“ مسؤولين متنفذين في الإقامة الحكومية المعروفة كذلك بالمنطقة الخضراء، حيث تتكون من فيلات وشقق فاخرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه لفائدة كبار المسؤولين ومقربيهم.

وأشارت مصادر جزائرية إلى أن ”رتبة مدير إقامة إطارات الدولة، تعادل درجة رئيس الحكومة بحكم المنصب السامي الذي يتيح له التغلغل في دواليب قمة نظام الحكم في البلاد، ويوصف بأنه رئيس دولة في قلب الدولة“.

وفي نيسان/ أبريل 2015، برز اسم حميد ملزي بقوة بعد ذكره في محاضر شهود ومتهمين بفضيحة الطريق السيار الشهيرة بـ“فضيحة القرن“ التي تورطت فيها شركات محلية وأجنبية وبعض المسؤولين البارزين.

ورغم تهديد قاضي محكمة الجنايات في مجلس قضاء الجزائر آنذاك، باستخدام القوة العمومية لاستدعاء مدير إقامة الدولة، إلا أنه لم يحضر جلسات محاكمة القرن، ما يؤكد حجم النفوذ الذي يتمتع به حميد ملزي.