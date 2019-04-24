غسان سلامة يأمل في تقدم جهود السلام بليبيا ”قريبًا“

عبّر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا اليوم الأربعاء عن أمله في نجاح جهود إقامة حوار للسلام بين طرفي الحرب في ليبيا في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال سلامة خلال زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما: إن الاتصالات بدأت وإنه يأمل في أن يرى نتائج لذلك قبل بدء شهر رمضان في أوائل مايو/ أيار.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”آمل في أن تؤتي الاتصالات التي أقمناها أو أعدنا إقامتها بين المتحاربين الاثنين، ثمارها قبل شهر رمضان“.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر معركة مع ميليشيات تدعم حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس.

ولم يوضح سلامة، الذي يزور إيطاليا طلبًا لدعمها لوقف محتمل لإطلاق النار في ليبيا، طبيعة الاتصالات بين الطرفين المتحاربين.

وتخشى إيطاليا، التي تقع جزرها الجنوبية على مقربة من الساحل الليبي، تدفق المهاجرين إليها بأعداد كبيرة من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، متحدثًا خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع سلامة، إنه وجه طلبًا مكتوبًا للاتحاد الأوروبي يطالبه بالاستعداد للتعامل مع تدفق محتمل للاجئين.

وأشار موافيرو إلى اتفاقية للاتحاد الأوروبي قال إنها تلزم الاتحاد بتقديم المساعدة لإيطاليا إذا واجهت موجة كبيرة من اللاجئين القادمين من ليبيا. وبموجب هذه الاتفاقية تكون كل دولة عضو في الاتحاد ملزمة باستقبال حصة من اللاجئين الوافدين هناك.