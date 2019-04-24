طلاب ثانوية يحتجون بسبب تعطل الدراسة في المغرب (فيديو)

نفذ المئات من طلاب ثانوية ”ابن الهيثم“ في مدينة تاونات جنوب المغرب وقفة احتجاجية، تعبيرًا عن غضبهم لتعثر العام الدراسي، وذلك بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، التي عبر فيها الطلاب كذلك عن دعمهم لمطالب الأساتذة المتعاقدين، في ظل قرب امتحانات الثانوية العامة، حيث رفعوا شعارات ترفض الموقف الحكومي ووصفوها بـ“الحكومة المشؤومة“.

واستنكر الطلاب في شعاراتهم تلكؤ الحكومة في حل أزمة الأساتذة المتعاقدين، مشيرين إلى أن الوزراء غير مهتمين بتلك المشكلة، لأن أبناءهم يدرسون في المدارس الأمريكية والأوروبية، في حين أن أبناء الشعب لا يجدون دراسة ولا عمل.

وشهد الموسم الدراسي 2018-2019 بالمغرب الكثير من المشاكل، وذلك بسبب مشكلة الأساتذة المتعاقدين، الذين أعلنوا إضرابهم عن العمل، مخلفين بذلك فصولًا دون مدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية، وذلك للضغط على الحكومة بهدف إدماجهم في الوظيفة العمومية.

لكن الحكومة تتمسك بأن تبقي على التعامل مع الأساتذة بواسطة التعاقد، فرغم التحاق مجموعة من المدرسين بعملهم بعد إضراب طويل، إلا أن آخرين أصروا على الإضراب.

وبات واضحًا خلال العام الدراسي الحالي عودة ما يعرف بـ“نضال تلاميذ الثانويات“ الذي غاب منذ حرب الخليج الثانية في 1990/1991، لكن الطلبة خرجوا مجددًا العام الحالي احتجاجًا على التوقيت المدرسي المقترح من قبل الحكومة وفرضوا تعديله.

وكان للتلاميذ في المؤسسات الثانوية دور مهم في النضال ضد المستعمر الفرنسي منذ إنشاء المدرسة العصرية بالمغرب، حيث بلغ نضالهم أوجه في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتم تأسيس النقابة الوطنية للتلاميذ التي قادت الاحتجاجات من أجل الحصول على مطالب اجتماعية وسياسية، وأسفر عن اعتقال عدد كبير منهم.