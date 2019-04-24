موريتانيا تبدأ مراجعة اللائحة الانتخابية عشية سباق الرئاسة

أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عمليات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، بهدف تحيين اللائحة الانتخابية قبل الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها البلاد شهر حزيران/يونيو المقبل.

ويمكن هذا الإحصاء جميع الموريتانيين غير فاقدي الأهلية والبالغين سن التصويت يوم الاقتراع من فرصة التسجيل على اللائحة الانتخابية، أو تغيير مركز تصويتهم إن أرادوا ذلك.

ويستمر الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي في الفترة ما بين 24 نيسان/أبريل الجاري، إلى 14 أيار/مايو المقبل.

وكان تحيين اللائحة الانتخابية ومراجعتها من بين النقاط التي طرحها التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة، وطلب من السلطات تنفيذها من أجل ضمان تنظيم انتخابات رئاسية شفافة.

لكن المعارضة لا تزال تطالب بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل ضمان تمثيل أوسع في هذه الهيئة لبقية أطراف المعارضة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي نقطة الخلاف الأهم في مفاوضات الحكومة مع المعارضة حول إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وكانت الرئاسة الموريتانية حددت في مرسوم الأسبوع الماضي، تاريخ استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 22 حزيران/يونيو 2019، وفي حالة شوط ثانٍ يوم السبت 6 حزيران/يوليو 2019.

وهو نفس المرسوم الذي فتح إيداع تصاريح الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري.

ورغم أن ثمانية مترشحين أعلنوا بشكل رسمي ـ حتى الآن- تقدمهم للانتخابات الرئاسية، إلا أن وزير الدفاع السابق المدعوم من النظام محمد ولد الغزواني وحده من بينهم هو من سلم حتى الآن ملف ترشحه للمجلس الدستوري.