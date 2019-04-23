قادة أفارقة يدعون إلى ”وقف فوري وغير مشروط“ لإطلاق النار في ليبيا

طلب عدد من القادة الأفارقة الثلاثاء ”الوقف الفوري وغير المشروط“ للمعارك في ليبيا، وذلك إثر قمة عقدوها في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري، والرئيس المباشر للاتحاد الافريقي، عبدالفتاح السيسي.

ودعا المشاركون في القمة وهم اضافة الى السيسي، رؤساء رواندا بول كاغامي وجنوب افريقيا سيريل رامافوزا أعضاء الترويكا حول ليبيا، اضافة الى رئيس الكونغو، دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيانهم الختامي ”كافة الاطراف الى ضبط النفس“ وإتاحة وصول المساعدة الإنسانية مع التأكيد على ”الدور الرئيسي والمحوري“ للاتحاد الأفريقي في معالجة الأزمة الحالية في ليبيا.