الأمن المغربي يفكك ”خلية إرهابية“ في سلا (فيديو وصور)

الأمن المغربي يفكك ”خلية إرهابية“ في سلا (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك ”خلية إرهابية“ بمدينة سلا شمال العاصمة الرباط.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الرسمي ”2m“ أن ”6 وحدات خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية نفذت عملية تفكيك خلية إرهابية فجر اليوم بمدينة سلا“.

وأشارت القناة إلى أن العملية تمت بتنيسق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وولاية أمن سلا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها القناة تسلسل العملية ولحظة اقتحام مقر ”الخلية“ وتوقيف ”المشتبه بهم“.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية كانت أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بزعامة مقاتل مغربي سابق كان في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن المكتب المركزي للتحقيقات والأبحاث القضائية، وهو جهاز مكافحة الإرهاب المغرب، إن الخلية المفككة تتكون من 4 متطرفين ويتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية قضى عقوبة سجنه سنة 2015 بمقتضى قانون الإرهاب.

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