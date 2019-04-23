الأمن المغربي يفكك ”خلية إرهابية“ في سلا (فيديو وصور)

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك ”خلية إرهابية“ بمدينة سلا شمال العاصمة الرباط.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الرسمي ”2m“ أن ”6 وحدات خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية نفذت عملية تفكيك خلية إرهابية فجر اليوم بمدينة سلا“.

وأشارت القناة إلى أن العملية تمت بتنيسق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وولاية أمن سلا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها القناة تسلسل العملية ولحظة اقتحام مقر ”الخلية“ وتوقيف ”المشتبه بهم“.

في هده الأثناء… تدخل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (#البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمدينة #سلا في عملية وصفت "بالحساسة" .

(فيديو: https://t.co/v3ZaS1Hrz5 ) pic.twitter.com/EqF2x9vXkT — 2M.ma (@2MInteractive) April 23, 2019

Démantèlement d'un réseau qualifié de "sensible"en cours à #Salé. 6 unités d'intervention composées d'une dizaine de personnes chacune sont mobilisées.

Opération menée par éléments du #BCIJ et #DGST, en coordination avec la préfecture de #Salé . (Vidéo:https://t.co/v3ZaS1Hrz5) pic.twitter.com/wEYv2r1oB4 — 2M.ma (@2MInteractive) April 23, 2019

#المغرب

تفكيك خلية إرهابية فجر اليوم بمدينة #سلا. العملية التي نفذتها 6 وحدات خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (#البسيج ) متواصلة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني و ولاية امن #سلا . pic.twitter.com/tHVV2aZ7pp — 2M.ma (@2MInteractive) April 23, 2019

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية كانت أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش بزعامة مقاتل مغربي سابق كان في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن المكتب المركزي للتحقيقات والأبحاث القضائية، وهو جهاز مكافحة الإرهاب المغرب، إن الخلية المفككة تتكون من 4 متطرفين ويتزعمها مقاتل سابق بالساحة السورية العراقية قضى عقوبة سجنه سنة 2015 بمقتضى قانون الإرهاب.