في قرار مفاجئ.. إقالة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ‎

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، في قرار لافت بعد حادثة انهيار بناية سكنية في حي القصبة العتيق.

وأجرى الرئيس الجزائري المؤقت، حركة تغيير بسلك ولاة الجمهورية (المحافظين)، شمل إضافة إلى والي الجزائر العاصمة محاظفين آخرين، في أول قرار هام يصدره منذ توليه رئاسة الدولة خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتعرض الوالي زوخ، يوم الإثنين، للطرد من قبل مئات المحتجين، حين توجه لمعاينة الحادثة الأليمة التي خلفت ضحايا تحت الردم.

وسقط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح، إثر انهيار جزء من عمارة سكنية في العاصمة الجزائرية.

وقال شهود عيان: إن الحادثة التي وقعت في حي القصبة العتيق، اليوم الإثنين، تسببت في دفن نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض.