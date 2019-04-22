الجزائر.. الكشف عن تفاصيل التحقيق مع أويحيى ووزير المالية وكبار رجال الأعمال

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في الجزائر العاصمة أوقفت الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب ورجال أعمال آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.

وقالت الوكالة: إن رجل الأعمال يسعد ربراب ”تم توقيفه اليوم الإثنين للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية“.

ووصل ربراب قبل دقائق إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ”فور الانتهاء من التحقيق الأمني معه“.

وأوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وذلك أمس الأحد، للاشتباه في تورطهم في ”إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي“.

وقال المصدر الإعلامي الرسمي، إنه سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ”فور الانتهاء من التحقيق“.

وأكدت الوكالة الرسمية ما تطرق إليه التلفزيون الجزائري الحكومي، بخصوص مواصلة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر ”تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني“.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم ”استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد“.

وذكرت البرقية الرسمية أن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال للمثول أمامها في ”قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة“، في إشارة واضحة إلى نفي أو يحيى رئيس الوزراء السابق لاستدعائه من طرف القضاء.