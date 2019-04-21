”نداء تونس“ تقرر ترشيح السبسي لعهدة رئاسية جديدة

قرّرت حركة ”نداء تونس“ مساء اليوم الأحد، ترشيح مؤسسها الباجي قائد السبسي، لـ“عهدة رئاسية“ ثانية، و ذلك على الرغم من إعلانه سابقًا عدم رغبته بخوض غمار السباق الرئاسي من جديد.

وأعلن القيادي في نداء تونس، منجي الحرباوي، أنّ الحركة ”قرّرت دعوة رئيس الجمهورية، ومؤسس الحزب الباجي قائد السبسي، للترشح للانتخابات الرئاسية“.

و كان السبسي، قد أعلن في وقت سابق، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا:“البلاد تحتاج إلى التغيير، ويجب على الشباب إثبات أنفسهم“.

وعلّق الرئيس التونسي على إعلان حزب ”نداء تونس“ الذي أسسه العام 2012، ترشيحه لولاية رئاسية ثانية، قائلًا:“صحيح، لكن حظي ليس بيد أحد، والدستور يسمح لي بالترشح لعهدة ثانية، ولكن ليس لأن الدستور يسمح بعهدة ثانية عليَّ أن أستخدم ذلك، وهناك آجال لوضع الترشحات، وأنا سأترقب الآجال وأرى“.

وكانت قيادات بارزة في حركة نداء تونس، أكدت على ضرورة ترشح السبسي مجددًا لمنصب الرئاسة، واعتبرت أنه ”الأجدر لقيادة تونس خلاف المرحلة المقبلة، في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي“.