المسماري: الجيش الليبي يخوض معارك عنيفة بأحد المحاور الهامة في طرابلس

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن العاصمة طرابلس تشهد منذ أيام معارك عنيفة في أحد القواطع العسكرية الهامة، مشيرًا إلى أن ”المعارك شملت مناطق السواني والكسارات والعزيزية“.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن ”المليشيات في تلك المناطق تتلقى دعمًا من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأجانب“.

واتهم ”المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بمحاولة اختراق صفوف قوات الجيش من الخلف“، موضحًا بأن ”خبرة الجيش الليبي في هذه النوعية من المعارك أحبطت كل تلك المحاولات“.

وأضاف المسماري، بأن ”المرحلة الأولى في القاطع الشرقي والشرقي الجنوبي انتهت، بينما تنتظر القوات تعليمات القيادة العامة لتنفيذ المرحلة الثانية“.

وأشار إلى قيام طائرات تتبع لحكومة الوفاق بشن عدة غارات على مواقع غرب البلاد، حيث شنت طائرة حربية 3 غارات واستهدفت قاعدة الوطية، لكن المضادات الأرضية التي ردت على الطائرة أجبرتها على الابتعاد، دون أن تلحقها أي أضرار.

ولفت المسماري إلى أن مدينة غريان، شهدت غارات من طائرات انطلقت من مدينة مصراته واستهدفت مناطق مدنية وعدة أهداف حيوية تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وحول التطورات في الجنوب أشار المسماري، بأن ”أرتال مسلحة تتحرك من مناطق الجنوب الغربي تتكون من مرتزقة أجانب، وعدة عناصر ليبية وأجنبية تنتمي لتنظيمات إرهابية، تم تجنيدهم بوساطة أسامة الجويلي، بعد أن دفع لهم مبالغ مالية بوساطة حكومة طرابلس“.