بومبيو وهانت يدعوان الليبيين لوقف القتال والعودة للعملية السياسية‎

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره البريطاني جيريمي هانت، ”الليبيين لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية“.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته السبت، أن ”الجانبين ناقشا الجمعة في اتصال هاتفي، الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك حل النزاعين في ليبيا واليمن وضمان أمن البنية التحتية الحيوية“.

وأوضح البيان: ”فيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني التزامهما بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية“.

وبهذا الخصوص، كشفت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، أن العمل جارٍ لعقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في تونس العاصمة؛ لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.