ترامب يلقي بثقله وراء حفتر

في ما عدّ ضربة قاصمة للأطراف الداعمة للميليشيات المناوئة للجيش الوطني الليبي في طرابلس، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثقله خلف القائد العام للجيش خليفة حفتر.

البيت الأبيض كشف، اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بحفتر، يوم الإثنين الماضي، حيث بحث معه ”الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب والحاجة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا“.

وقال البيان: إن ترامب ”أقر بدور المشير الجوهري في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر“.

ويأتي الكشف عن اتصال ترامب – حفتر بعد يوم من اتحاد موقفيْ روسيا وأمريكا على رفض قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي، وفق ما نقلت رويترز عن دبلوماسيين.

وفي مطلع الشهر الجاري، كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين أجانب أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبة من دعم المشير خليفة حفتر، في تطور دبلوماسي لافت سيعزز موقف قائد الجيش الليبي على الساحة الدولية.

وفي مقال مطول نشرته الصحيفة، رأى الكاتبان أن دعم واشنطن سيعني انضمامها لقوى عظمى أخرى تساند المشير حفتر وهي فرنسا وروسيا.

وأوضح المقال أن انجذاب البيت الأبيض إلى المشير حفتر قد يفسره أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا، وترى إدارة ترامب أن إنتاج ليبيا من النفط مهم لإبقاء الأسعار العالمية منخفضة. وفي العام الماضي، قامت قوات حفتر بتأمين منشآت نفطية في المناطق الوسطى والجنوبية في ليبيا، ما عزز الإنتاج، وسلط الضوء على دوره في محاربة الإرهابيين، وحصل على استحسان قوى في الأجهزة العسكرية والمخابرات الأمريكية.