حفتر: نحرص على أرواح المدنيين ونسعى لطرد جماعات غير نظامية من طرابلس

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة، أن قوات الجيش ”تحافظ على أرواح المدنيين وتسعى لإنهاء العمليات العسكرية في طرابلس ليبيا في أقرب الأوقات“.

وقال حفتر في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إنه ”حريص على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات“، لافتًا إلى أن ”قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق في طرابلس دون وجه حق“، وفق ما جاء في بيان للخارجية التونسية.

ونقل البيان عن قائد الجيش الليبي، قوله ”إن قواته حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين“.

بدوره شدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على ”أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليًا في طرابلس وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيلة بحل الخلافات بين الليبيين بعيدًا عن لغة السلاح“، مشيرًا إلى أن ”ما يجمع الفرقاء في هذا البلد الشقيق أكثر مما يفرقهم“، وفق البيان نفسه.