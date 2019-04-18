وزير دفاع موريتانيا السابق ولد غزواني يقدّم ملف ترشحه للرئاسة‎

قدّم وزير الدفاع الموريتاني السابق، محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون بذلك أول مرشح يقدم ملفه رسميًا.

وقدم ولد الغزواني ملف ترشحه بعد يوم واحد من فتح المجال أمام المرشحين لإيداع ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري.

و“ولد الغزواني“، الذي عين وزيرًا للدفاع في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي قبل نحو 4 أشهر من تقاعده، لم يعرف له أي انتماء سياسي أو فكري، وينحدر من أسرة مشيخة صوفية، وتطوع في الجيش نهاية سبعينيات القرن الماضي، وتولى العديد من المهام الأمنية والعسكرية.

وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة الموريتانية تحديد 22 حزيران/يونيو المقبل، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ومن المنتظر أن يغلق مجال قبول ملفات الترشح في 8 أيار/مايو المقبل، فيما يُعد المجلس الدستوري لائحة مؤقتة للمرشحين، وينشرها في اليوم التالي، ويحق للمترشحين الاعتراض على إعدادها حتى 11 من الشهر ذاته.

وفي 7 حزيران/يونيو المقبل، يُفتح المجال لإجراء حملات انتخابية، وتُختتم بنهاية يوم 20 من الشهر ذاته، بموجب مرسوم رئاسي.

ويأتي تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، فيما لا يزال الخلاف محتدمًا بين الحكومة وتحالف أحزاب المعارضة بشأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتصر المعارضة على ضرورة تغيير لجنة الانتخابات لكونها تعتبرها ”غير محايدة“، فيما تقول مصادر سياسية إن الحكومة لا تزال ترفض هذا الطلب.

وسابقًا، أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح، التزامًا بالدستور الذي يسمح بولايتين فقط؛ لكنه قرر دعم مرشح الموالاة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وقررت أحزاب المعارضة الدفع بثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم: رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب ”اتحاد قوى التقدم“، محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.