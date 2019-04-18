ناشطون يتهمون حكومة الوفاق الليبية بالاستعانة بأجانب في معركة طرابلس (فيديو)

نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلحين ملثمين من قاعدة تمنهنت الجوية جنوب ليبيا، قالوا إنه يظهر مشاركة مسلحين أجانب في اقتحام القاعدة التي كانت تسيطر عليها قوات ”الجيش الوطني الليبي“.

القوات التي اعلنت حكومة الوفاق تبعيتهم لها صباح اليوم عقب اقتحام قاعده تمنهنت الجوية .. ???? تم النشر بواسطة ‏احمد العكروت‏ في الخميس، ١٨ أبريل ٢٠١٩

وسبق أن أعلنت قوة تطلق على نفسها ”حماية الجنوب“ التابعة لمنطقة سبها دخول القاعدة، الخميس، تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق ضمن عملية ”بركان الغضب“، بحسب بيان صحفي.

وقالت القوة في البيان: إن الهدف من الهجوم إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني وتخليصها من سيطرة ”الانقلابيين“، في إشارة لقوات ”الجيش الوطني الليبي“ بقيادة المشير خليفة حفتر.

بينما أشارت وسائل إعلام محلية ليبية إلى أن قوة ”حماية الجنوب“ تضم عناصر من أبناء قبيلة التبو وقبائل أخرى من الطوارق.

ولا يزال التوتر العسكري يسيطر على العاصمة طرابلس، في ظل احتدام القتال فيها بين قوات ”الوطني الليبي“ وقوات حكومة الوفاق.