ليبيا.. حكومة السراج تطلب اجتماعًا طارئًا للجامعة العربية

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، إنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأحد المقبل.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، بالقاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر تطورات القضية الفسطينية.

وتشهد طرابلس منذ 4 نيسان/ أبريل الجاري مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر عملية عسكرية ضد ميليشيات متشددة متحالفة مع حكومة الوفاق.