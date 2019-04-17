حكم جديد بالسجن ضد رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي بتهمة تبييض أموال

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالسجن ضد رجل الأعمال التونسي والأمين العام السابق لحزب ”نداء تونس“ سليم الرياحي.

وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي في تونس، سفيان السليطي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ ، أن المحكمة التونسية قررت إحالة سليم الرياحي على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة تبييض الأموال، وهي القضية التي رفعتها ضده جهات ليبية، رفض الكشف عنها.

وفي تصريحات صحفية سابقة، كان الرياحي أكد أن مصدر ثروته هوعمله في ليبيا في عدة قطاعات، نافيًا الاتهامات والتقارير الصحفية التي أشارت إلى أنه ”استولى على أموال تعود إلى عائلة الراحل معمّر القذافي، بعد الإطاحة بنظامه“.

وغادر الرياحي مؤخرًا تونس، بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكوى لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة ”التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب“، مؤكدًا أنه يبقى ”تحت أمر القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الانقلاب“.