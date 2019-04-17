المسماري: قوات ”الوفاق“ قصفت الأحياء السكنية بطرابلس لتأليب الرأي العام ضد الجيش

اتهم المتحدث باسم قوات ”الجيش الوطني الليبي“، أحمد المسماري، قوات حكومة الوفاق الوطني بقصف الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس الثلاثاء، بهدف اتهام قواته وتأليب الرأي العام ضدها.

ووصف المسماري، في بيان صحفي، القصف بأنه ”جريمة حرب“، معتبرًا أن القصف ”نُفذ بهدف دعم موقف بريطانيا في مجلس الأمن لإصدار قرار ضد الجيش الوطني“.

وقال المسماري: ”المناطق التي تعرضت للقصف تقع خارج مدى صواريخ الجيش الوطني، والقصف تم عبر راجمات 107 محدودة التدمير“.

وأضاف: ”الجيش لم ينفذ حتى الآن أي غارات جوية ضد الجماعات المسلحة المتمركزة في الأحياء؛ حفاظًا على المدنيين وعلى الممتلكات العامة والخاصة“.

واتهم المسماري حكومة الوفاق بالوقوف خلف الهجوم وقال: ”البيانات والمظاهرات جاهزة، وأيضًا تم الترتيب لزيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمواقع القصف“.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف، ”الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم السكني ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين“.

واتهم رئيس حكومة الوفاق قوات ”الجيش الوطني“ بالوقوف خلف الهجوم، وقال إن حكومته ستقدم للمحكمة الجنائية أدلة على ارتكاب هذه القوات ”جرائم حرب“.